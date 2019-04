Novo AMG GT C em exposição no Porto

Reis Pinto Hoje às 18:26 Facebook

O novo Mercedes AMG GT C, um coupé de elevadas performances, foi revelado, no Porto, num evento que serviu, igualmente, para apresentar a dupla de pilotos Miguel Lobo e Francisco Carvalho, que participarão com um AMG GT4 no campeonato Open Portugal de Velocidade.

No stand do concessionário Soc. Com. C. Santos, na Avenida da Boavista, estiveram expostas as duas viaturas, sendo que o GT C, pela primeira vez exposto ao público, tinha um preço de venda de 247.300 euros, sendo que um terço diziam respeito apenas a impostos (IVA e Imposto sobre Veículos).

Este coupé conta com um motor V8 de 4.0l, que debita 557 cavalos e um binário de 680 Nm. Mede 4,55 metros, para uma largura de dois metros e uma altura de 1,28 metros. Com uma caixa automática de sete velocidades acelera dos 0-100 em apenas 3,7 segundos e atinge os 317 km/h de velocidade máxima.

As diferenças estéticas em relação ao anterior modelo não são muito profundas, mas destacamos novos faróis, luzes traseiras mais escuras, um difusor traseiro ligeiramente diferente, ponteiras de escape exclusivas e uma nova seleção de jantes.

As maiores mudanças estão no interior, com um painel de instrumentos totalmente digital e onde o display pode ser alterado entre os temas Classic e Sporty. O novo GT estreia um modo Supersport, em que um conjunto de luzes, inspirado na competição, indica a necessidade de mudar para a próxima relação de caixa. O ecrã do infoentretenimento, situado no topo da consola central, mede agora 10,25 polegadas.

A marca declara um consumo combinado de 12,9 l/100 km e o AMG em exposição, partindo de um preço base de 165 mil euros, tinha cerca de 40 mil euros de opcionais, com destaque para os travões em cerâmica (8.600 euros), o Pack Exterior AMG Carbono (4.900 euros), os bancos AMG Performance (2.400 euros) ou as jantes de liga leve (3.650 euros).