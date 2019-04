Novo centro de simuladores do voo da TAP instalado em Tires

Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo centro de simuladores de voo da TAP será instalado no aeródromo de Tires, em Cascais, no distrito de Lisboa, fruto de uma parceria entre a companhia portuguesa e a câmara municipal.

De acordo com um comunicado municipal, o centro de simuladores de voo terá "recurso a tecnologia de ponta" e será "um dos novos centros de excelência na formação dos pilotos da TAP".

"O centro de simuladores de voo da TAP é absolutamente decisivo na afirmação de Tires como grande centro nacional de formação. Mais do que isso, será mais um importante gerador de cadeias de valor e de emprego para a freguesia e para a região", afirmou o presidente da Câmara Municipal, Carlos Carreiras (PSD), citado no comunicado.

Segundo a TAP, trata-se de um simulador de voo de um Airbus A320 que "estará em funcionamento já a partir de junho".

"Permitirá à TAP dar resposta às suas crescentes necessidades de formação de pilotos, fruto da sua estratégia de expansão, com aquisição de novos aviões, inauguração de novas rotas e aumento do número de passageiros transportados", explica a transportadora aérea em comunicado.

Contactada pela agência Lusa, fonte do município não adiantou quais os montantes investidos no acordo, acrescentando que se trata de "uma parceria com custos partilhados".