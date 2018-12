Novo Tesla 3 chega hoje à Europa

Reis Pinto Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

A Tesla começa, esta quarta-feira, a aceitar pedidos para o Model 3, o mais acessível do construtor norte-americano.

Durante as próximas semanas os clientes europeus, ente os quais se incluem muitos portugueses, podem efetuar os seus pedidos para as primeiras configurações: o Long Range Dual Motor All-Wheel Drive (tração total) e o Model 3 Performance. As entregas começam em fevereiro do próximo ano.

A prioridade será estabelecida com base na data de reserva, a localização da entrega e opções de configuração escolhidas e os preços começam nos 60.200 euros. O Model 3 Long Range All-Wheel Drive tem uma autonomia no novo ciclo de homologações WLTP ( World Wide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) de até 544 Km.

De acordo com a marca, "a tecnologia do powertrain do Model 3 foi projetada para uma resistência extremamente alta, e a Tesla, através da sua frota global de veículos, comprovou a sua tecnologia com mais de 16 milhões de quilómetros de condução real".

Todos os carros contam com características de segurança ativa standard, que incluem travões automáticos de emergência, advertência de colisão frontal e advertência de colisão lateral e receberão atualizações que incorporem novas características e melhorem as funcionalidades com o passar do tempo. A conectividade Premium é incluida como standard durante um ano e contém mapas com visualização do tránsito em tempo real, Spotify e atualizações sem fios através de Wi-Fi e a conexão do veículo.

O Model 3 vem equipado com o pacote interior preto ou branco Premium. Isto inclui bancos premium aquecidos, bancos dianteiros ajustáveis eletricamente e uma consola central com armazenamento, quatro entradas USB e uma base para apoiar dois smartphones. O sistema de áudio premium inclui 14 altifalantes surround.

Opções



A opção Long Range Battery AWD está disponível desde 60.200 euros e o Model 3 Performance desde 71.300 euros. Em relação às cores,há tem cinco opções diferentes e o preto sólido está incluido como standard. As cores metálicas, Midnight Silver e Deep Blue, estão disponíveis por 1.600 euros. O Multi Coat Red por 2.700 euros e o Pearl White custa 2.200 euros.

De série está equipado com jantes de 18"" Aero, podendo ter jantes de 19"" Sport como opção e com um custo de 1.600 euros. As jantes de 20"" são equipamento standard no Model 3 Performance, que é o carro mais rápido da sua classe, capaz de alcançar 0-100 km / h em 3,5 segundos. Tem uma distribuição de peso perfeita de 50/50 e vem equipado com Long Range Battery, o que lhe permite ter um alcance de até 530 quilómetros WLTP e a função exclusiva Track Mode. O Long Range battery tem uma autonomia que pode chegar ao 544 quuilómteros.

O Model 3 incorpora o mesmo hardware do Autopilot da restante gama (o S e o X) e com a opção Enhanced Autopilot (Piloto Automático melhorado) por 5.400 euros, ajustará a velocidade às condições do trânsito, manter-se-á na faixa, estacionará automaticamente e dispõe da opção Summon, que permte tirar ou meter o veículo em espaços apertados.