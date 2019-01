Novo Tesla Model3 já pode ser configurado em Portugal

Reis Pinto Hoje às 12:11 Facebook

O configurador do Tesla Model3 já está disponível em Portugal e os potenciais clientes já podem selecionar as opções que pretendem para o seu veiculo. No endereço http://Design Studio / Configurador do Model 3 é agora possível escolher a versão (Bateria Long Range ou Perfomance) a cor, as jantes, interior e selecionar a opção Autopilot Melhorado.

O site oferece a possibilidade de pagar imediatamente o veiculo com cartão de crédito ou por transferência bancária ou optar pela solução de Leasing. As entregas são prometidas para março.

Para a Europa vão chegar, em primeiro lugar, as versões mais caras do Model3. Em Portugal, e mantendo as especificações de série, o Long Range custa 60.200 euros, enquanto a Perfomance tem um valor de 71.300 euros.

Os opcionais, em ambas as versões, resumem-se às cores exteriores (apenas o preto é de série, e as restantes quatro oscilam entre os 1.600 e os 2.700 euros), as jantes (1.600 euros para as de 19 polegadas na Long Range, pois a Perfomance traz de série jantes de 20 polegadas), ao interior, que em branco fica 1.600 euros mais caro e ao Autopilot Melhorado, que custa 5.400 euros.

A marca indica, curiosamente, dois preços para ambas as versões, pois contabiliza a poupança em combustível no final de cincos anos de utilização, 100 mil quilómetros percorridos e um preço de 1,59 euros por litro de combustível. Assim, para a Tesla, o Long Range tem um custo de 51.680 euros e o Perfomance de 62.789 euros após a referida poupança.

No que à técnica diz respeito, o primeiro modelo tem uma autonomia de 560 quilómetros (segundo o ciclo de homologação WLTP - World Wide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), atinge uma velocodade máxima de 233 km/h e acelera dos 0-100 km/h em 4,8 segundos.

O Perfomance percorre 530 quilómetros com uma carga, chega aos 250 km/h e atinge os 100km/h em 3,5 segundos.