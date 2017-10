O que dizem os partidos sobre o Orçamento de Estado

Hoje às 13:02 Facebook

O PSD acusou o Governo de seguir "uma estratégia errada" na proposta de Orçamento do Estado para 2018, que classificou como "uma oportunidade perdida", e comprometeu-se a apresentar propostas de alteração ao documento.

Já a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, criticou a proposta, declarando que o texto representa, por exemplo, um "ataque encoberto aos trabalhadores independentes".

O PCP valorizou os "elementos positivos" do Orçamento do Estado de 2018, remetendo para a discussão na especialidade a aprovação de algumas propostas como a eliminação do corte de 10% no subsídio de desemprego.

Por sua vez, a vice-presidente da bancada parlamentar do BE, Mariana Mortágua, considerou que o Orçamento prossegue "as linhas" dos anteriores, com a atual maioria parlamentar, com o horizonte da presente legislatura.

O Partido Ecologista "Os Verdes" sublinhou a diferença entre orçamentos do anterior Governo PSD/CDS-PP face aos do atual executivo socialista, considerando que a proposta de lei de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) "promove a justiça social".