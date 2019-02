Hoje às 16:24 Facebook

As transferências imediatas de dinheiro estão a tornar-se cada vez mais recorrentes em Portugal. A pensar na crescente tendência, o Banco de Portugal divulgou um vídeo explicativo.

O serviço de MB Way, que permite transferências quase instantâneas de dinheiro e o pagamento de compras e serviços, tem-se tornado cada vez mais popular em Portugal. Mas não é o único do género em Portugal. Os bancos aderiram à função e tem reunido cada vez mais adeptos. Para tirar todas as dúvidas, o Banco de Portugal divulgou um vídeo explicativo.

Desde 18 de setembro de 2018, altura em que entrou em vigor este novo modelo de transferência, o Banco de Portugal registou 7170 operações por dia no ano passado. Cada banco tem condições de acesso específicas e a adesão ao serviço por parte da instituição bancária é também facultativa. É também de salientar, que nas últimas semanas, alguns bancos começaram a anunciar o pagamento de comissões no serviço de MB Way.

De acordo com o Banco de Portugal, as transferências imediatas de dinheiro são processadas até dez segundos e o valor máximo de transação é de 15 mil euros.