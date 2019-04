Os gestores que lideram quase 700 mil potugueses

Erika Nunes e Pedro Araújo Hoje às 09:51 Facebook

Lideram bancos e multinacionais das indústrias alimentar, automóvel e das telecomunicações.

Esta meia dúzia de portugueses que destacamos - entre outros que, noutras áreas, são notícia no Mundo - gerem ativos que somam mais do dobro do PIB português e lideram quase 700 mil funcionários, tanto como toda a Função Pública portuguesa. Além das raízes em Portugal, a que somam percursos pessoais e profissionais lá fora, os executivos Miguel Patrício, Jorge Ferraz, António Simões, Carlos Tavares, António Horta-Osório e Armando Pereira partilham ainda histórias de superação da adversidade. E é disso que as multinacionais precisam quando os contratam.

Miguel Patrício - Das cervejas aos molhos Heinz