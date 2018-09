Os preços dos novos iPhone em Portugal

Hoje às 21:49 Facebook

A Apple apresentou, esta quarta-feira, os novos iPhone XS, XS Max e XR, numa conferência nos EUA, e já foram divulgados os preços oficiais para Portugal.

Segundo o site português da empresa, o iPhone XS tem como preço base 1179 euros (versão 64 gb de memória), mas pode custar 1349 euros ou 1579 euros (nas versões com 256 gb e 512 gb).

O iPhone XS Max custa, com 64 gb, 1279 euros. A versão com 256 gb de memória, 1449 euros, e na versão topo de gama, com 512 gb, 1679 euros.

O iPhone XR começa a ser vendido por 879 euros na versão de 64 gb, 939 euros na versão 128 gb e 1049 euros na versão topo de gama, com 256 gb.