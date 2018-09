Os riscos e ameaças da nova mobilidade

Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

"As tecnologias da mobilidade do futuro trazem grandes oportunidades, mas também comportam riscos e ameaças", disse o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D" Oliveira Martins, na sessão de abertura da Lisbon Mobi Summit, no SUD Lisboa, em Belém.

O governante apontou o exemplo da condução autónoma, para lembrar que, "se por um lado poderá trazer ganhos de eficiência e de segurança, por outro poderá ter efeitos negativos, como a perda de postos de trabalho".

Outro dos efeitos possíveis poderá residir no afastamento das pessoas dos sistemas coletivos de transporte, à medida que a mobilidade elétrica ou partilhada se tornar mais acessível, o que poderá colocar em causa a sustentabilidade económica dos sistemas públicos de transporte, acrescentou o governante.

Porque, lembrou, os veículos elétricos e partilhados ocupam o mesmo espaço do que os veículos a gasolina, pelo que continuariam a registar-se problemas de congestionamento nas cidades.

Por tudo isto, Guilherme D"Oliveira Martins considera que o desafio vai para além da inovação, tem de ser o desafio do planeamento e aprender a conviver com várias tecnologias.