Ovar debate cidades inteligentes

A primeira "Smart Cities Session" do Portugal Mobi Summit vai decorrer, a quatro de junho, na Escola de Artes e Ofícios de Ovar.

Com o mote "Rumo a um ecossistema urbano sustentável e inteligente", o primeiro "Warm Up" da Mobi Summit, o maior evento de mobilidade de Portugal, vai contar com a presença de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, bem como de alguns dos nomes mais importantes da inovação nas cidades em Portugal.

Conheça aqui o programa completo e saiba como se pode inscrever.