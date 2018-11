Página da Ryanair vai encerrar durante 12 horas impedindo "check-in" online

Hoje às 15:28 Facebook

O sistema de reservas online Ryanair, assente na aplicação e na página web, vai parar durante 12 horas para manutenção. A companhia recomenda que se faça o "check-in" online antes da interrupção do serviço, entre as 17 horas de quarta-feira e as cinco da madrugada de quinta-feira.

"Devido a uma actualização essencial do sistema de reservas", o check-in online, via aplicação ou página web vai estar indisponível durante 12 horas, entre as 17 de quarta-feira e as 5 horas de quinta-feira, informou a Ryanair, em comunicado.

A empresa diz que contactou todos os clientes com reserva para voos a 7 e 8 de novembro por email e SMS a avisar para fazerem o "check-in" online na sexta-feira 6 de novembro, antes de fecharem os voos. Novas reservas ou alterações das existentes não serão possíveis durante o período de encerramento da página web.

"Lamentamos sinceramente qualquer inconveniente causado por esta atualização, que vai melhorar o Ryanair.com, o maior site de viagens da Europa", disse Robin Kely, .

O "check-in" online é recomendado pela companhia e está disponível até duas horas antes de cada voo. A exceção, amanhã, poderá sair do bolso dos clientes, uma vez que à falta de "check-in" os passageiros poderão ter de desembolsar 50 euros para se registar ao balcão ou cerca de 100 para mudar reservas pelo rlefone ou presencialmente.