Passam pelos portos 30% das nossas exportações

Se todos os portos nacionais parassem, um terço das exportações portuguesas ficariam sem meio de transporte.

De acordo com os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao ano passado, revelados há dias, perto de 31% dos bens vendidos ao estrangeiro foram transportados por via marítima. Tal percentagem significa que quase 17 mil milhões de euros de mercadoria passaram pelos portos portugueses, tendo sido esse valor superado apenas em 2013, quando 36% das mercadorias exportadas seguiram por via marítima.

Com as greves que duram há quatro meses consecutivos em diversos portos nacionais, primeiro em Lisboa, depois em Setúbal, e com o pré-aviso de greve às horas extraordinárias a vigorar em todos os portos, a ministra do Mar já disse que teme pelos empregos diretos e indiretos no porto que é fundamental para a atividade de algumas das maiores exportadoras portuguesas, como a Autoeuropa (ver ao lado), a Secil, a Navigator ou a Siderurgia Nacional.

A origem da situação remonta ao ano da austeridade de 2012, quando o ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, calculava que cada mês de greve nos portos custaria 400 milhões de euros à economia. Os protestos devido à revisão da Lei do Trabalho Portuário duraram meses e os agentes de navegação avisaram que as grandes companhias, como a Maersk, estavam a desviar navios para portos espanhóis e que seria difícil recuperar a confiança dos operadores. Afinal, os números contradisseram os cenários traçados na época e a nova lei, publicada em 2013, conseguiu atrair o interesse do grupo turco Yildrim, que adquiriu sete concessões portuárias, em 2015. As perspetivas de então, de aumento de oportunidades para os portos portugueses, acabaram por não se concretizar. Na última década, a percentagem transportada por mar que cresceu de 26%, em 2007, para 36%, em 2013, sem abrandamentos na crise ou nas greves de 2012, perdeu quota especialmente em 2015, com 29%.

Greves prosseguem

Este ano, os estivadores do novo sindicato nacional SEAL (ler página ao lado) convocaram greves contra o trabalho precário. Os sindicatos dos portos e os transitários emitiram comunicados garantindo que os grevistas estão a ser instrumentalizados e que estamos a perder negócios à custa da greve.

"Se em Setúbal se fala essencialmente na Autoeuropa, no porto de Lisboa há contentores que aguardam mais de 30 dias para embarcar. Nas autoestradas portuguesas há muita carga a viajar para outros portos", disse Nabo Martins, presidente da Associação de Transitários de Portugal, que apelou aos responsáveis políticos para que resolvam a situação.

"A situação não se resolveu porque exigiram que abandonassemos reivindicações em Leixões. Preferiram parar Setúbal a fazer cumprir a lei nos portos nacionais", explica António Mariano, presidente do SEAL.

Após falhanço das negociações, o Ministério do Mar pediu reforços ao Ministério do Trabalho para mediar o conflito que tentarão resolver nos próximos dias.