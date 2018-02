PIB cresce 2,7% em 2017 e desemprego no nível mais baixo desde 2014

Hoje às 11:33 Facebook

A economia portuguesa cresceu 2,7% no do ano passado, atingindo cerca de 179,2 mil milhões de euros em termos reais, aproximando-se assim do valor que tinha em 2010, antes da crise económica, confirmou, esta quarta-feira, o INE.

Nos dados divulgados hoje, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirma os dados que tinha divulgado na estimativa rápida há quinze dias: a economia portuguesa cresceu 2,7% no conjunto de 2017 e no último trimestre desse ano avançou 2,4% em termos homólogos e 0,7% em cadeia.

Desemprego no nível mais baixo desde 2014

Segundo o INE, "a taxa de desemprego de Dezembro de 2017 situou-se em 8,0%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) que no mês anterior, menos 0,5 p.p. em relação a três meses antes e menos 2,2 p.p. face ao mesmo mês de 2016". A taxa final "representa uma revisão de mais 0,2 p.p. face à estimativa provisória divulgada há um mês".

O INE sublinha assim que "ter-se-á de recuar até Julho de 2004 para encontrar uma taxa inferior a esta".

Em janeiro, O INE prevê que "a estimativa provisória da taxa de desemprego de Janeiro de 2018 se situou em 7,9%".