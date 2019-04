Plano de Estabilidade depende de "tempo incerto", diz Marcelo

Hoje às 16:49 Facebook

O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa reagiu esta segunda-feira ao Programa de Estabilidade apresentado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmando que este "está dependente da evolução do mundo e da Europa e das próximas eleições".

"Baseia-se ainda em perspetivas de desaceleração este ano, seguindo-se uma aceleração entre 2020 até 2023, num quadro de evolução da descida do défice", recordou Marcelo, acrescentando que "o que interessa é não ficarmos na ponta da zona euro". "O Programa está elaborado para prevenir isso, mas depende muito do que se passar lá fora e da vontade dos portugueses".



"Vamos ver", lançou o presidente, lembrando que muito depende de o "Brexit se resolver razoavelmente, de que a Europa tome decisões razoáveis, e que não haja uma guerra comercial muito grande no mundo".

"Vivemos um tempo incerto" e um "programa para 2023 tem de ter isso presente", alertou. "Vivemos um ano eleitoral, quer dizer que os portugueses é que vão escolher o próximo Governo. O Programa de Estabilidade não pode ir muito ao concreto, depende de quem for o próximo Governo".

"O Programa de Estabilidade dá uma desaceleração este ano e uma reaceleração em 2020, 21, 22, até 23, mantendo embora uma evolução de descida do défice. A quarta é que, no crescimento económico é uma preocupação subir acima da média europeia", com a "preocupação de não ficar para trás, na ponta dos países da zona euro, isto é, não depender apenas do crescimento dos mais poderosos, das economias mais ricas", referiu Marcelo.



"Os números não são preocupantes. Depende do que for o mundo e a Europa, depende do que for o resultados das eleições [legislativas]".