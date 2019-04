Plataforma online diz quais os postos sem combustível

Dinheiro Vivo Hoje às 18:16 Facebook

Uma plataforma online criada pela VOST Portugal (Voluntários Digitais em Situações de Emergência), com a ajuda do criador do Fogos.pt, informa sobre os postos de abastecimento que estão sem combustível.

Contactado pelo Dinheiro Vivo, um responsável pela VOST conta que a plataforma (janaodaparaabastecer.vost.pt) criada tem uma equipa a trabalhar na confirmação da informação. O mesmo salienta que o grupo se pauta pela "transparência" e a criação do site surgiu da "necessidade de informar as pessoas".

As informações são fornecidas pelos próprios utilizadores, pelo que os administradores avisam que a plataforma pode ser falível. Caso saiba de algum posto onde já não é possível abastecer, a plataforma disponibiliza um formulário com alguns campos para preencher e submeter.

Às 18.20 horas, de acordo com a informação disponível na plataforma, contavam-se centenas de postos sem gasóleo, gasolina ou ambos.

O responsável da VOST Portugal adiantou que, consoante o desenrolar dos acontecimentos, a plataforma iria reagrupar as informações, por exemplo, por concelhos.

No Twitter, a VOST Portugal faz o apelo: "Relativamente ao abastecimento dos postos de combustível, temos relatos que começam a existir alguns constrangimentos, pelo que apelamos ao uso consciente das vossas viaturas, e ao bom senso na altura de abastecer".

O site já foi abaixo mais do que uma vez, mas a VOST Portugal está a resolver o problema.