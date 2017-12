Porto está esgotado e tem a passagem de ano mais cara do país

ERIKA NUNES Hoje às 00:40 Facebook

O Porto está esgotado e a preços máximos na noite de passagem de ano no alojamento local presente na plataforma Airbnb.

Os preços mais do que duplicaram (126%), no Porto, face aos praticados em dezembro do ano passado, segundo a ferramenta de negócio AirDNA. A tarifa mediana para o réveillon é de 129euro no Porto, mais do que os 113euro pedidos nos imóveis disponíveis em Lisboa.

