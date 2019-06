Portugal com níveis de consumo e de riqueza abaixo da média da UE

Hoje às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou, no ano passado, níveis de consumo e um Produto Interno Bruto (PIB) por habitante abaixo da média da União Europeia (UE), estando a meio da tabela entre os 28 Estados-membros.

Segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat (gabinete de estatísticas da UE), no ano passado, o consumo efetivo real em Portugal era de 82% em relação à média comunitária, enquanto o PIB per capita se situou em 76% face a toda a União.

Em relação à UE, o indicador do consumo efetivo real variou entre os 56% na Bulgária e os 132% no Luxemburgo. Já o PIB por habitante, variou entre os 50% face à média da UE na Bulgária e os 254% no Luxemburgo. Em ambos os indicadores, Portugal ficou a meio da tabela nestes dados de 2018.

Enquanto o consumo efetivo real representa o nível de vida das famílias da UE, o PIB 'per capita' mostra as diferenças económicas entre os Estados-membros.