Portugal deixou fugir 853 mil dormidas dos principais mercados

Até ao final do verão, o turismo perdeu 2,5% de pernoitas, na maioria ingleses, mas também franceses, holandeses e alemães.

O Algarve foi a primeira região a dar o alerta - este ano, já se perderam quase 750 mil dormidas de ingleses em todo o país, na maioria no Sul -, mas a descida nos mercados emissores de turistas estrangeiros para Portugal é inegável. Até ao final do verão, o país ganhou dormidas provenientes do espaço ibérico (portugueses e espanhóis), mas perdeu em todos os principais mercados estrangeiros: além dos ingleses, vieram menos alemães, franceses, holandeses, irlandeses, italianos, belgas, suíços e suecos e dinamarqueses. As subidas em brasileiros, norte-americanos e canadianos são elevadas em termos percentuais, porém os valores absolutos não compensam as restantes quebras.

Os números do Instituto Nacional de Estatística são claros. Nos primeiros nove meses deste ano, o aumento de 1,3% no número de hóspedes da hotelaria é impulsionado pelos portugueses, uma vez que a variação de 0,1% de estrangeiros revela estagnação. Nas dormidas, embora os portugueses sejam responsáveis por mais 4,6% de pernoitas (+617 642), os -2,5% de estrangeiros correspondem a um valor absoluto superior (-817 350), o que resulta numa quebra de 0,5%.

Estada média

Os portugueses aumentaram ligeiramente a estada média (+1,2% para 2,1 noites), mas a descida de 2,6% para 3,24 noites de estrangeiros é mais penalizadora. O país estava com uma média de 2,8 noites (-1,8%) de estada até setembro. A ocupação média nos estabelecimentos hoteleiros acabou por descer, assim, 1,2 pontos percentuais, para 54,1%.

Os preços na hotelaria e os proveitos, quer de aposento quer totais, aparentam subida no acumulado do ano: 5,2%, 7% e 6,3%, respetivamente. Contudo, olhando aos resultados das regiões apenas no mês de setembro, o alerta surge no Centro (-2,3% de proveitos totais e -2,9% nos de aposento) e, pela primeira vez, na Área Metropolitana de Lisboa (-3,8% nos proveitos totais).

Elidérico Viegas, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, tem alertado os governantes para os sinais que "preocupam a maior região turística do país". O responsável avisou que "quando o Algarve espirra, o resto do país constipa-se" e considerou que o recuo nos mercados externos do turismo em 2018 "resulta da falta de promoção adequada enquanto se batiam recordes". A recuperação de mercados concorrentes na bacia do Mediterrâneo (Marrocos, Tunísia, Turquia, Egito), em conjugação com as indecisões do Brexit, serão os principais motivos deste recuo.

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, Raul Martins, disse, ontem, que a diminuição da ocupação hoteleira "não será razão para reduzir os preços, mas sim para aumentar o valor percecionado e o serviço prestado" - a única forma de combater "a nossa concorrência direta".

Governo anuncia 130 milhões para financiar turismo

António Costa anunciou que foi criada uma nova linha de financiamento dedicada ao setor, denominada Capitalizar Turismo. Há 130 milhões de euros para a criação e requalificação de projetos turísticos e a capitalização das empresas do setor. A linha prevê um incentivo a fundo perdido de 40 mil euros para PME por cada projeto destinado a melhorar a eficiência energética, o uso inteligente da água e a gestão de resíduos".