Portugal é o quarto fornecedor europeu de vinhos para a China, com as exportações a crescerem 4% até agosto, face ao período homólogo, para 12.861 euros, disse à Lusa o presidente da Viniportugal, Jorge Monteiro.

"Portugal é o quarto fornecedor europeu para a China, incluindo Hong Kong e Macau. Em 2018 [até agosto] crescemos 4% em valor e 23,9% de aumento do preço médio, face ao período homólogo", disse Jorge Monteiro, em declarações à Lusa.

De acordo com os dados do Instituto do Vinho e da Vinha (IVV), entre janeiro e agosto, as exportações para a China totalizaram 12.861 euros, valor que compara com os 12.370 euros registados em igual período do ano anterior.

Jorge Monteiro indicou que os principais destaques, dentro das exportações portuguesas para o mercado chinês, vão para os vinhos com Indicação Geográfica (5.090 euros) e com Denominação de Origem (3.435 euros), mas também para o vinho tinto, cuja cor, segundo a ideologia chinesa, "está associada à sorte".

O mercado chinês é "prioritário" para a Viniportugal, porém, tem "características especificas" que dificultam a entrada dos produtos nacionais.

"As feiras fazem parte da estratégia de internacionalização, mas algumas empresas participam uma vez [em feiras como a ProWine Xangai] e depois desistem, por exemplo, pela distância do mercado", referiu.

No entanto, o responsável notou que a presença portuguesa tem vindo a aumentar em eventos do setor, ressalvando que a Viniportugal não tem capacidade para levar um número "extraordinário" de empresas.

O presidente da associação garantiu ainda que os vinhos portugueses conseguem competir, em termos de qualidade, com os grandes produtores internacionais.

Apesar de não adiantar números, Jorge Monteiro frisou que o objetivo da associação até ao final de 2018 é "continuar a crescer devagar".

Criada em 1996, a Viniportugal é uma associação interprofissional para a promoção internacional de vinhos portugueses, reconhecida pelo Ministério da Agricultura em outubro de 2015.

A missão da Viniportugal é promover a imagem do país enquanto produtor de vinhos de excelência, valorizando a marca vinhos de Portugal, conforme indicado na página da associação.