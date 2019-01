Portugal é o segundo país onde trabalho precário mais subiu

Paulo Ribeiro Pinto Hoje às 09:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Os contratos precários aumentaram 1,8 pontos percentuais entre 2008 e 2017, de acordo com os dados do Eurostat. É uma característica que teima em manter-se em Portugal, apesar da recuperação do emprego verificada desde 2013.

Há mais de 130 mil contratos instáveis, de curta duração e com salários baixos.

A informação do gabinete de estatística da União Europeia (UE) indica que, em 2008, os contratados até três meses representavam cerca de 1,1% dos trabalhadores por conta de outrem. No final de 2017, o peso era de 2,9%, sendo que o pior ano foi o de 2011, quando este tipo de vínculos atingiu os 3,6%. Nestes dados estão apenas incluídos os contratos não permanentes de duração igual ou inferior a três meses. Só a Croácia apresenta um valor superior, com um aumento de 3,6 pontos percentuais entre 2008 e 2017.