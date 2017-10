Portugal vai ter fundo para captar filmagens para o país

Ontem às 23:03 Facebook

O Governo quer ter um fundo para "reforçar o posicionamento do país enquanto destino turístico", nomeadamente com apoio à "captação de grandes eventos internacionais e de filmagens", segundo a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

De acordo com a proposta de Lei do OE2018 que será entregue pelo Governo na Assembleia da República, a que a agência Lusa teve hoje acesso, será criado "um fundo junto do Turismo de Portugal" para apoiar "ações, iniciativas e projetos que contribuam para o reforço do posicionamento do país enquanto destino turístico".

Na proposta de lei, o Governo dá como exemplo a "captação de grandes eventos internacionais e de filmagens" e "desenvolvimento de instrumentos de engenharia financeira para apoio às empresas do turismo".

Em consonância com esta intenção, o Governo aprovou este ano um programa de incentivos fiscais para atrair a rodagem de produções estrangeiras para Portugal.

O regime prevê que produtoras estrangeiras tenham um crédito se quiserem trabalhar em Portugal. Esse crédito fiscal traduz-se numa dedução à coleta do IRC, que é apurada sobre as despesas da produção cinematográfica.