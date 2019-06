Portugueses deram mais dinheiro dos impostos para solidariedade

Alexandra Figueira Hoje às 07:39 Facebook

Twitter

Partilhar

As famílias estão cada vez mais generosas com instituições de solidariedade. As doações feitas através das declarações de IRS têm vindo a subir e, em 2017, dispararam 26%, para 20 milhões de euros.

Sem o dinheiro dos contribuintes, instituições como a Operação Nariz Vermelho não teriam a atividade que têm hoje. A consignação do IRS é "muito positiva", concorda Lino Maia, presidente da Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS).

Na declaração de IRS, as famílias podem fazer um donativo a instituições particulares de solidariedade social (IPSS), organizações culturais, ambientais e religiosas, reconhecidas como sendo de utilidade pública. Inscrevendo o número de identificação fiscal, podem doar 0,5% do imposto sobre o rendimento, sem perderem dinheiro (é o Fisco que fica sem essa parte do imposto). Podem também entregar o IVA que têm direito a receber pelo facto de terem pedido faturas com número de contribuinte - mas, neste caso, perdem o valor.