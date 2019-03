Portugueses entre os que pagam mais por um carro novo

Reis Pinto Hoje às 08:36 Facebook

A fiscalidade faz com que os portugueses tenham de pagar dos veículos mais caros da União Europeia. Seja o mais pequeno utilitário ao mais luxuoso ou desportivo, temos sempre de abrir mais os cordões à bolsa do que a maior parte dos cidadãos europeus.

O carro mais vendido em Portugal no ano passado - o Renault Clio - custa-nos mais 1700 euros, na versão ZEN e motor TCe 90cv, do que a um cidadão alemão ou mais dois mil do que a um espanhol. E o fosso agrava-se nas versões diesel, com as diferenças a chegarem aos cinco mil euros.

Uma forma de taxar o automóvel, castigando a cilindrada e as emissões de CO2, e a dupla tributação - pagamos o imposto sobre veículos (ISV) e sobre ele ainda incide o IVA - leva a que, por exemplo, um Mercedes A 180d chegue a Portugal por 23 354,94 euros e ultrapasse os 33 mil euros quando chega ao stand.