Portugueses pagaram mais 430 euros para impostos em 2018

Carga fiscal atingiu máximos desde 1995. Os portugueses pagaram 71,4 mil milhões de euros de impostos no ano passado, o que corresponde a 35,4% do PIB (34,4% no ano anterior).

A carga fiscal apresentou um aumento nominal de 6,5% em 2018, após o aumento de 5,3% em 2017, atingindo 71,4 mil milhões de euros (mais 4,3 mil milhões de euros que em 2017). Ou seja, cada português pagou em média mais 430 euros em 2018 comparativamente a 2017. No total, em média, os portugueses pagaram 7140 euros para os vários impostos, se arredondarmos a população total para os dez milhões de pessoas.

Estes dados, publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), não constituem uma surpresa. Conforme o JN noticiou também segunda-feira, de acordo com os dados de Bruxelas relativos à carga fiscal (soma de receita fiscal com contribuições sociais efetivas, o critério usado pelo governo no Programa de Estabilidade), Portugal já bateu um máximo histórico no ano passado, com 35,4% do PIB, este ano mantém o nível e, no próximo ano, o peso da tributação voltará a subir, para 35,5%.

O crescimento em 4,3 mil milhões de euros da carga fiscal é explicado sobretudo pelo comportamento das receitas do IVA e do IRS, que subiram cerca de 1.040 milhões de euros e 704 milhões de euros, respetivamente, e das contribuições sociais efetivas, com um acréscimo de 1.186 milhões de euros. A receita de IRC aumentou em cerca de 536 milhões de euros, em 2018, após o aumento de 557 milhões de euros, no ano anterior.