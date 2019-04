Posto da rede de emergência em Leiria está encerrado

Francisco Pedro Hoje às 10:42 Facebook

Um dos postos incluídos na Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), instalado no Intermarché da Gândara dos Olivais, nos arredores da cidade de Leiria, permanecia encerrado esta quinta-feira de manhã, por falta de combustível.

Antes do levantamento da greve dos motoristas de transporte de materiais perigosos, o governo criou uma rede de 310 postos de combustível prioritários no país, onde os automobilistas podem abastecer as suas viaturas, até um limite de 15 litros por veículo.

As forças de segurança ou os serviços de emergência têm prioridade no abastecimento. Porém, no posto da Gândara dos Olivais, desde ontem que não há combustíveis e o espaço foi encerrado, com a colocação de um conjunto de paletes à entrada, onde informavam da rutura do stock de gasolina e gasóleo.

O JN tentou obter um esclarecimento junto dos responsáveis da estabelecimento e da base dos Mosquiteiros, em Alcanena, sem sucesso.