Preço das casas tem maior aumento desde 2010

Custo de compra de habitações agravou-se 10.3% em 2018, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Nunca houve uma variação positiva tão grande, pelo menos desde que há registos oficiais (2010).

Em 2018, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) registou uma variação média anual de 10,3%, mais 1,1 pontos percentuais (p.p.) que a registada em 2017. O aumento médio anual dos preços das habitações existentes (11,0%) em 2018 continuou a superar o das habitações novas (7,5%).

No último trimestre de 2018, a taxa de variação homóloga do IPHab fixou-se em 9,3%, mais 0,8 p.p. que no trimestre anterior. O crescimento dos preços das habitações existentes (9,5%) foi mais intenso que o das habitações novas (8,5%).

Transacionaram-se 178 691 habitações em 2018, mais 16,6% que em 2017. As transações totalizaram 24,1 mil milhões de euros, aumentando 24,4% face ao ano transato. No 4º trimestre, observou-se uma desaceleração do número das transações, que passou de uma variação homóloga de 18,4% no 3º trimestre para 9,4%. Em valor, as transações desaceleraram de 29,1% no 3º trimestre para 10,7% no 4º trimestre. Pelo segundo trimestre consecutivo o aumento homólogo nas habitações novas (15,0%) superou o das habitações existentes (9,7%).