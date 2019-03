Preço de venda das casas em Portugal sobe 15,4% em dezembro de 2018

Hoje às 11:56 Facebook

O preço de venda das casas em Portugal continental aumentou 15,4% em dezembro de 2018, face a igual mês do ano anterior, de acordo com os dados divulgados.

A conclusão resulta de um estudo divulgado esta terça-feira pela Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Preços Residenciais, um indicador que acompanha a evolução dos preços efetivos de transação de habitação no país.

"Esta subida representa uma aceleração face aos 12,8% registados no final de 2017 e reflete o comportamento homólogo predominante ao longo de 2018, que entre abril e setembro se situou entre os 15% e os 16%, chegando mesmo a atingir mais de 17% meses de outubro e novembro", refere numa nota.

Ainda assim, continua, "o desempenho homólogo dos preços em dezembro apresenta um arrefecimento face ao mesmo indicador observado no mês anterior, quando foi atingida a valorização mais elevada em 10 anos (17,3%)".

Em termos mensais, os preços encerraram o ano em estabilização, apresentando uma diferença residual de -0,1% em dezembro comparativamente com o mês anterior.

Em termos gerais, segundo a Confidencial Imobiliário, 2018 deu continuidade ao ciclo ininterrupto de cinco anos de valorizações homólogas (desde finais de 2013), o qual se intensificou fortemente desde meados de 2017, período a partir do qual os preços residenciais observam subidas homólogas superiores a 10%.

"Na sequência deste percurso de recuperação, os preços da habitação em Portugal apresentam um ganho de 46% face a meados de 2013, quando atingiram o seu ponto mais baixo", acrescenta.