Preço do gasóleo sobe com fatura detalhada

A implementação de faturas detalhadas de gasolina e de gasóleo irá representar uma despesa adicional para as empresas do setor.

Segundo a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC), esse custo "vai, necessariamente, ser refletido no custo final ao consumidor". Ou seja, a explicação de todas as componentes do preço é uma ideia que pode voltar-se contra os próprios clientes.

