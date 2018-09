Preço dos combustíveis desce na segunda-feira

Pedro Araújo Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Gasóleo deverá registar primeira baixa em cinco semanas e preço da gasolina deve descer pela terceira semana consecutiva.

Com o petróleo e a cotação dos produtos refinados no mercado internacional em baixa, o normal é haver algum reflexo no preço final dos combustíveis. A gasolina deve descer 1,5 cêntimos e o gasóleo meio cêntimo, já a parir da próxima segunda-feira.

Se a antevisão de fontes ligadas ao mercado petrolífero se verificar, o preço da gasolina deverá descer para cerca de 1,581 euros por litro. Será a terceira semana seguida de descidas. Quanto ao gasóleo, será o regresso às baixas de preços, uma vez que acumula já cinco semanas de subidas ou de manutenções de custo médio para o consumidor final.

O petróleo sofreu alguns movimentos descendentes na sua cotação ao longo desta semana, sobretudo quando, na última quinta-feira, surgiram algumas críticas por parte do presidente americano Donald Trump à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e ao preço do petróleo, que considera elevado. "Protegemos os países do Médio Oriente, que não estariam em segurança sem nós, mas eles continuam a aumentar os preços do petróleo. Vamos lembrar-nos. O monopólio da OPEP tem de baixar os preços agora", escreveu Trump na sua conta do Twitter.

O dólar, moeda usada para comprar o petróleo, foi acumulando esta semana a maior queda semanal contra as congéneres mundiais dos últimos sete meses. Ou seja, estando o euro mais forte face ao dólar, o natural é que haja algum reflexo a jusante, mais precisamente nos preços dos combustíveis.