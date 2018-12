Presidente chinês inicia visita de dois dias a Portugal esta terça-feira

Bárbara Silva e Maria Caetano Hoje às 10:26 Facebook

O presidente chinês, Xi Jinping, inicia, esta terça-feira, uma visita de dois dias a Portugal, que culminará com a assinatura de 19 acordos. Mas também haverá um reforço das parcerias já iniciadas entre empresas.

Esta é a primeira deslocação do atual líder do país que já investiu mais de nove mil milhões de euros na compra de participações em empresas portuguesas e que vem a Lisboa anunciar que a aposta ainda não terminou.

A REN, empresa das redes energéticas nacionais que esteve, como a EDP, na estreia dos capitais chineses no país, há seis anos, pretende assinar hoje um novo memorando de entendimento com a China State Grid. "Vamos fazer a assinatura de um acordo de cooperação que já vem na sequência de trabalhos anteriores desenvolvidos, e vamos continuar a colaborar na área científica, ao nível da incorporação de energia renováveis", revelou Rodrigo Costa, presidente da REN, no seminário "Road to China", promovido ontem pelo grupo Global Media.

Em 2012, a entrada da estatal chinesa, que detém hoje 25% da REN, incluiu o estabelecimento de um centro de desenvolvimento conjunto de tecnologia, o centro Nester. O novo acordo deverá reforçar a aposta conjunta em investigação e desenvolvimento com novos projetos para áreas, como a integração de renováveis, microgeração e colaboração técnica, tendo em vista a possibilidade de construção de uma interligação energética até Marrocos.

Vários setores

A Altice Portugal também estará envolvida no reforço da aposta de empresas chinesas em Portugal, mas na área das telecomunicações. Chris Lu, presidente da Huawei Portugal, revelou que as duas empresas de telecomunicações vão amanhã assinar um acordo para o desenvolvimento conjunto de tecnologia 5G. "Queremos que Portugal seja um dos primeiros países europeus a ter tecnologia 5G disponível. É importante para o crescimento da indústria", disse ao JN/Dinheiro Vivo.

Com um quadro de pessoal em Portugal de mais de 100 funcionários, a Huawei foi também desafiada pela AICEP a aumentar o investimento. O presidente da multinacional chinesa confirmou ontem a intenção de alargar operações no país.

A visita do presidente chinês poderá ficar marcada por alguns anúncios de investimento produtivo, e já não apenas de compra de participações. O Governo português privilegia a captação de investimento para as áreas da agroindústria, setor automóvel e tecnologias da informação. v

Portugal "tem aliados tradicionais", como a Inglaterra, mas com a China existe "algo muito especial", uma "fraternidade que é insubstituível", defende Marcelo Rebelo de Sousa, numa entrevista ao canal de televisão chinês internacional CGTN, na véspera da visita do presidente da República Popular da China. Hoje, Xi Jinping chega à Praça do Império às 15.15 horas para depois se reunir com Marcelo às 16 horas, no Palácio de Belém. Amanhã, Xi Jinping reúne -se primeiro com Ferro Rodrigues, no Parlamento, e depois com António Costa, no Palácio de Queluz.