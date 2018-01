Presidente do UBS acredita que BCE não subirá taxas de juro até setembro

Hoje às 11:15 Facebook

O presidente do UBS e antigo membro do Conselho de Governadores do BCE, Axel Weber, disse, esta quarta-feira, que o BCE não subirá as taxas de juro até muito depois de setembro e nunca antes de terminadas as compras de dívida.

Durante uma entrevista à agência Bloomberg no Fórum Económico Mundial de Davos, Weber assegurou que o Banco Central Europeu (BCE) "será muito cuidadoso e não vai fazer virar o barco", pelo que não se devem esperar subidas das taxas de juro até finais do ano, que foi o que os mercados assumiram.

Tendo em conta a evolução da inflação, o BCE pensará muito antes de tomar uma decisão, sublinhou o presidente do banco suíço.

Neste momento, o maior risco para a estabilidade económica são possíveis conflitos, de âmbito político, e não dos mercados.

Weber também se referiu à moeda virtual bitcoin, com a qual a entidade suíça não opera nem a oferece aos clientes por temer que no futuro se houver uma correção "os investidores se perguntem quem e por que razão o UBS lhes vendeu este ativo".

Em relação ao aparecimento de novas bolhas, Weber admitiu que no setor imobiliário "os preços estão muito altos", por exemplo na Suíça.

O presidente do UBS acredita que no discurso da próxima sexta-feira em Davos, o Presidente dos Estados Unidos se vai centrar na cooperação internacional e no comércio.

O resto do mundo espera conhecer a direção que vai tomar a política comercial norte-americana e há muitas expectativas sobre as negociações do acordo NAFTA (North American Free Trade Agreement).