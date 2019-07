Prio oferece viagens aos festivais de verão em autocarro personalizado

Hoje às 20:15 Facebook

A gasolineira Prio juntou-se à agência Torke CC para criar a iniciativa "Like a Bus", com a qual irá levar 90 amigos ao Meo Sudoeste, Super Bock Super Rock e Meo Marés Vivas.

A Prio vai oferecer a viagem (ida e volta) num autocarro personalizado - o Ganda Bus -, para levar o vencedor e 29 amigos a cada um dos festivais de verão. Para participar, é necessário efetuar registo no site "Like a Bus" e criar um autocarro personalizado. É preciso também convidar 29 amigos para o autocarro e começar a partilhar a criação, de modo a obter o maior número possível de votos.

Segundo a Torke CC, parceira da marca nesta campanha, o conceito e os elementos que compõem o universo gráfico vão beber inspiração ao target da ativação, a Geração Z. "O consumo eclético desta geração é transmitido pela mescla de códigos visuais que materializam a atitude mais interativa de consumir, em qualquer lugar, plataforma e circunstância", explica a agência.

O objetivo da ativação é funcionar como um agregador de experiências, que permita à Prio aproximar-se de um público mais jovem. A gasolineira ambiciona também reforçar a sua preocupação nas áreas da mobilidade, conveniência e sustentabilidade.

"A estratégia que delineámos para esta campanha faz parte do processo da Prio em ajustar a forma de comunicar para o público-alvo identificado. Pretendemos passar uma imagem com mais cor e de forma mais dinâmica. No caso de 'Like a Bus', combinámos tudo isso numa receita mais atrevida que o habitual, confiantes de que vamos atrair mais público e mostrar uma Prio cada vez mais próxima", comenta Ana Pinho, responsável de Marketing da Prio.