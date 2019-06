Problemas em aceder à net? Vodafone com falhas de serviço a nível europeu

Hoje às 16:25, atualizado às 16:40 Facebook

Clientes da Vodafone em Portugal e outros países europeus estão a relatar falhas no acesso à Internet.

Segundo o site "Down Detector", em Portugal há relatos de problemas de norte a sul do país e em Inglaterra vários jornais dão conta do mesmo problema. As dificuldades de acesso começaram já depois das 15 horas.

Alguns clientes relatam que, entretanto, o acesso à Internet foi retomado.

Numa resposta escrita enviada ao JN, a Vodafone confirmou "a existência de uma falha técnica na rede internacional de acesso à internet". "A situação já está corrigida e o serviço está a ser reposto gradualmente à máxima velocidade possível", garantiu a empresa.