"Procedimento disciplinar" para funcionários da Ryanair que encenaram foto

Os funcionários da Ryanair envolvidos na divulgação em redes sociais de uma fotografia captada no aeroporto de Málaga, em Espanha, foram convocados para uma reunião, no âmbito de um "procedimento disciplinar".

Segundo a convocatória a que a agência Lusa teve acesso, os trabalhadores deverão deslocar-se esta semana a Dublin, Irlanda, para uma reunião de investigação "sob procedimento disciplinar" para "discutir as circunstâncias em torno da distribuição nas redes sociais de uma fotografia que falsificou acontecimentos" em 13 de outubro.

Depois de voos terem sido desviados para Málaga face ao encerramento do aeroporto do Porto devido à tempestade 'Leslie', circulou uma fotografia com tripulantes a dormir no chão de uma sala, tendo dias mais tarde a Ryanair divulgado um vídeo captado no mesmo local mostrando os funcionários a deitarem-se no chão para o momento ser retratado.

Com a publicação do vídeo de uma sala de trabalhadores, o SNPVAC - Sindicato Nacional do Pessoal De Voo Da Aviação Civil acusou a transportadora aérea de baixo custo de "evidente violação" do regulamento de proteção de dados. A empresa respondeu respeitar o regulamentou e reiterou que o vídeo prova que nenhum funcionário dormiu no chão do aeroporto.

"Todas as salas de tripulação e pilotos da Ryanair estão equipadas com câmaras de vigilância por motivos de segurança e têm as respetivas notificações, tal como requerido pelas normas de GDPR (RGPS - Regulamento Geral Proteção de Dados)", lê-se num comunicado da empresa da semana passada.

A Ryanair considerou ainda que o "vídeo prova que a imagem original foi encenada e nenhuma tripulação dormiu no chão".

No início da semana passada, uma fotografia foi colocada nas redes sociais para mostrar, segundo o sindicato, como oito pilotos e 16 tripulantes foram colocados numa sala, "sem as mínimas condições de descanso" e, durante várias horas, "sem acesso a comida, bebida" e com apenas oito cadeiras.

"Não tiveram, pois, outra alternativa, tal como se observa na foto, se não descansarem no chão da referida sala", lê-se num comunicado divulgado na segunda-feira da semana passada.