Queixas sobre créditos podem obrigar bancos a ir a tribunal arbitral

Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Os clientes bancários podem recorrer a meios extrajudiciais de litígios para conflitos de crédito à habitação ou ao consumo até cinco mil euros, sendo os bancos obrigados a participar nessa mediação.

Desde 1 de janeiro, os clientes com queixas sobre crédito ao consumo e crédito à habitação podem recorrer a meios alternativos de resolução de conflitos para tentarem ser ressarcidos dos danos que consideram que lhes provocaram práticas erradas de bancos ou de outras entidades financeiras. Contudo, isto só é válido para conflitos até cinco mil euros. Esta informação consta do Portal do Cliente Bancário, do Banco de Portugal, na parte referente a "Resolver Litígios".

Até 2017, tal já existia, mas apenas para conflitos referentes a serviços de pagamentos. Agora, essa obrigação alarga-se a conflitos referentes a contratos de crédito à habitação, crédito ao consumo e também serviços mínimos bancários.

Cada banco é obrigado a aderir a pelo menos duas entidades de resolução de litígios às quais os consumidores queixosos de um produto ou serviço podem recorrer, devendo informar o Banco de Portugal das entidades em causa até final de janeiro. A informação será depois publicada no Portal do Cliente Bancário.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Nos centros de arbitragem é tentada uma conciliação entre a entidade financeira e o consumidor, mas caso não seja possível é imposta uma decisão (equivalente a uma sentença).

Já para conflitos que envolvam um valor acima de cinco mil euros os consumidores têm de recorrer a tribunais judiciais de primeira instância.