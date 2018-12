Quer saber se o seu comboio foi suprimido? Espreite esta app

JN Hoje às 19:58 Facebook

A greve que vai afetar a circulação ferroviária, na sexta-feira, perturbará a vida dos utentes da CP - Comboios de Portugal. Foi a pensar nesse transtorno que nasceu uma aplicação móvel que promete facilitar a vida dos portugueses que têm no comboio o modo de deslocação casa/trabalho e trabalho/casa

Sem serviços mínimos nem transportes alternativos, a greve dos trabalhadores ferroviários, marcada para sexta-feira, ameaça provocar "fortes perturbações" na circulação dos comboios, durante todo o dia, antecipam os sindicatos do setor e os autarcas dos municípios onde a paralisação se vai fazer notar em força.

Os utentes têm à disposição uma nova plataforma para saber se o comboio onde pretendiam seguir viagem está a atrasado ou se foi suprimido. O nome da app não engana: chama-se "Suprimidos". Segundo o jornal "Público", a aplicação para Android (que brevemente estará disponível para o sistema IOS) foi lançada pelo português João Pina, criador do site fogos.pt, e simplifica o acesso aos dados sobre as supressões. A mesma informação em tempo real está disponível no site suprimidos.pt e no Twitter.

Até agora, para ter acesso a essas informações, o passageiro tinha de deslocar-se à estação, correndo o risco de voltar para trás de mãos a abanar, ou consultar o pouco conhecido site de horários das Infraestruturas de Portugal, desconhecido. Se estiver num apeadeiro, o caso torna-se ainda mais complicado. O site da CP não apresenta horários em tempo real e o serviço telefónico da empresa é pago ao minuto.