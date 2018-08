Rede multibanco com problemas a nível nacional este domingo à noite

JN Hoje às 22:49, atualizado às 23:04 Facebook

A rede multibanco está com problemas de operação. Em algumas máquinas não tem sido possível levantar dinheiro ou fazer pagamentos.

Contactada pelo "Jornal de Notícias", a SIBS admitiu que a rede multibanco "sofreu constrangimentos de ordem técnica" e que já se iniciou a recuperação.

"A estimativa de recuperação é de 15 a 30 minutos e estamos muito próximos do termo dessa situação", disse a diretora de Comunicação da SIBS, Maria Antónia Saldanha, contactada pelo JN um pouco antes das 23 horas deste domingo.

"É normal que se tenham sentido constrangimentos, mas o problema foi resolvido", acrescentou Maria Antónia Saldanha.

Apesar de poder ter expressão nacional, a situação não implica que todo o sistema de caixas automáticas multibanco esteja fora de serviço, podendo haver inclusivamente caixas ATM lado a lado em que uma funcione e outra não.

A falha técnica afeta sub-redes dentro da rede, o que explica que nem todas as ATM sejam afetadas. O problema afeta os pagamentos e levantamentos nas máquinas ATM (multibanco) e a plataforma eletrónica MB Way, que, apesar do formato digital, integra e está ligada à rede multibanco.