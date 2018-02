Reestruturações na Caixa são para manter

Salomão Rodrigues Hoje às 14:26, atualizado às 15:22 Facebook

Um dia depois de serem conhecidos os lucros de 51,9 milhões de euros, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, (CGD) Paulo Macedo, diz compreender as preocupações dos trabalhadores, mas garante que as reestruturações previstas vão avançar em nome da competitividade do Banco.

No dia em que a Caixa reuniu com os seus quadros em Santa Maria da Feira, o presidente executivo, Paulo Macedo, foi confrontado com o protesto de uma centena de funcionários junto ao Europarque, local de encontro.

"Percebemos as preocupações dos trabalhadores e dos seus anseios, mas percebemos ao mesmo tempo que os trabalhadores têm que ter condições convergentes com as dos outros bancos, porque só assim a Caixa pode ser competitiva", disse, lembrando o "forte compromisso com os portugueses e à recapitalização do banco".

Questionado sobre os queixumes dos manifestantes relativos às condições de trabalho, Paulo Macedo lembrou que CGD "tem as melhores condições da banca portuguesa e das melhores condições de qualquer empresa em Portugal". "Tem cerca de 20% da tabela salarial acima dos outros bancos e tem um sistema de reformas sem igual no setor público nem na banca, um sistema de pensões mais generoso e serviços sociais com benefícios acima da média".

Adiantou que CGD tem um plano de redução "conhecido de todos com proposta de rescisão por mútuo acordo e um plano de antecipação de reformas que é extremamente vantajoso no cenário português". "O que levou muitos mais trabalhadores a recorrerem a esses planos do que o objetivo traçado".

Sobre o futuro diz que continuar-se-á "sem qualquer despedimento, conforme previsto com plano de reformas antecipadas e programa de rescisões por mútuo acordo".

Garantiu, ainda, continuar a receber os sindicatos; "nestes 12 meses recebemos os sindicatos mais de 12 vezes" e falou da "vontade de pela primeira vez em vários anos "voltarmos a negociar a tabela salarial como todos os outros bancos, o que a Caixa não faz há vários anos".

"No ano passado foram promovidas mais de 2400 pessoas", lembrou a propósito.

À margem da reunião de quadros, que juntou cerca de quatro mil trabalhadores, o responsável disse também não ser possível agradar "a todos" quando, "as pessoas têm alguma resistência em pagar mais comissões à CGD". "Por outro lado, o nível das taxas de juro é o mais baixo de sempre".