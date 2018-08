Rendas acessíveis podem chegar aos mil euros

Carla Sofia Luz 01 Maio 2018 às 00:30 Facebook

Um estudante não pode pagar mais de 300 euros pelo quarto na Invicta e de 360 euros em Lisboa. Portaria do Governo fixa limite de rendas.

Uma família com um filho, que procure uma casa T2 no programa de arrendamento acessível, pagará até 900 euros mensais no Porto e 1050 euros em Lisboa por uma habitação com dois quartos. É o teto máximo admitido pelo Governo e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) espera que o valor seja bem menor. Os proprietários que aderirem ao programa terão benefícios fiscais.

