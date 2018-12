Restaurantes pagam 30% só para estar nas apps de entregas

Erika Nunes Hoje às 13:33 Facebook

Estafetas não têm contrato e muitos são ilegais. PSP tem feito operações a estes profissionais.

Há um ano, Uber Eats e a Glovo estrearam-se nas entregas em Lisboa e, de lá para cá, expandiram para mais cidades portuguesas, nomeadamente o Porto. Já existiam serviços de estafetas, mas o modelo de negócio das multinacionais é mais agressivo: os restaurantes parceiros pagam joia para aderir às redes e ainda têm de abdicar de 30% da faturação e os estafetas, geralmente imigrantes ilegais, só quando fazem as contas percebem que "pagaram para trabalhar". Nuno Rocha, vice-presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, recomenda aos associados "cautela com as letras pequeninas dos contratos antes de assinar".

Aos restaurantes, as plataformas cobram uma "joia de entrada de 120€, abatida nas primeiras entregas, no caso da Glovo". A visibilidade na plataforma e o acesso aos clientes registados na app (aplicação) de transporte, no caso da Uber, "custam 30% da faturação", em média, o que "supera a rentabilidade de alguns restaurantes". Para aguentar, alguns aumentam os preços nos menus das apps.

Seguros e faturação

Mas há outras questões importantes, na perspetiva de Nuno Rocha. "A responsabilidade do transporte da comida, no caso da Uber, é do restaurante; já no caso da Glovo há um seguro que cobre um eventual acidente", relata. Tal "pormenor" poderia ser desprezável em encomendas pouco valiosas, mas, no caso das marisqueiras da Mauritânia, de Nuno Rocha, poderia implicar perdas de "centenas de euros numa única entrega".

E, depois, há a faturação. A Uber posiciona-se como mera plataforma intermediária, por isso, passa fatura pelo serviço do estafeta e dali retira a comissão. A Glovo "emite faturas a cada 15 dias das comissões cobradas". Em ambos os casos, os valores das entregas ficam do lado das plataformas durante algumas semanas. "Se estivesse a começar um negócio e quisesse publicidade, podia até perder dinheiro e compensar. De resto, é muito difícil que seja rentável para quem vende hambúrgueres a um euro", remata Nuno Rocha.

Sem margem para viver

A McDonalds está na Uber Eats e o Kentucky Fried Chicken está na Glovo. Os gigantes do marketing estão habituados a investir margens de lucro para criar impacto e as apps e os estafetas aproveitam. Os pontos de encontro dos estafetas Uber Eats situam-se geralmente perto da casa de fast food [ler reportagem ao lado]. Contam que se sacrificam para sobreviver apenas até ao momento em que consigam legalizar-se e encontrar um emprego. A Glovo e a Uber Eats exigem carta de condução (não especificam se portuguesa) e inscrição como empresário em nome individual com a CAE 5320 (atividades postais e de courier). Fonte oficial da PSP confirma que "tem havido operações de fiscalização relacionadas com as apps Uber Eats e Glovo" em Lisboa e Porto. Quando são identificados trabalhadores ilegais, "são reportados ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras".

entregas portuguesas

Cerca de 40% dos 450 estafetas da No Menu são brasileiros, mas os contratos de trabalho "ajudam a legalizá-los". Jorge Ferreira e Lorenzo Herrero lançaram a empresa portuguesa há mais de 20 anos, quando só havia entregas ao domicílio de pizzas. "O objetivo era ter o melhor restaurante português, brasileiro, chinês, etc.", recorda o CEO, Jorge Ferreira.

Há 20 anos, o modelo assentava no call center, que ainda hoje mantêm "porque é diferenciador face à concorrência", e só este ano lançaram a app."Somos diferentes e temos preocupação com a imagem dos estafetas, que andam fardados, até porque temos clientes colunáveis - o primeiro-ministro também foi nosso cliente", recorda o responsável. As nove lojas a nível nacional servem de base para os 450 estafetas, que entregam refeições de 1400 restaurantes, por isso "têm onde estar e almoçar, seguro e contrato de trabalho".