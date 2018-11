Riqueza alemã teve primeiro recuo trimestral desde 2015

Hoje às 10:44 Facebook

O Produto Interno Bruto (PIB) alemão contraiu-se 0,2% no terceiro trimestre deste ano, face aos três meses anteriores, a primeira queda trimestral desde 2015, segundo os dados definitivos do Instituto de Estatísticas germânico (Destatis).

No terceiro trimestre, o PIB, indicador de riqueza produzida, da maior economia da Europa registou, no entanto, um crescimento de 1,1%, na comparação com idêntico período do ano passado.

Os valores divulgados saíram em linha com a previsão dos economistas consultados pela agência financeira Bloomberg e confirmam as estimativas preliminares anteriores que foram conhecidas a 14 de novembro.