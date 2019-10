Risco grave para a saúde pública trava alimentos na fronteira

Alexandra Figueira Hoje às 09:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Marisco, cefalópodes e frutos de casca dura entre os produtos mais barrados. Toxinas, pesticidas ou documentos em falta causam alertas.

Em julho de 2018, uma inspeção de rotina encontrou num chouriço português a bactéria que causa listeriose. Considerado um risco sério para a saúde, justificou um alerta de Portugal ao sistema europeu de troca de informações sobre perigos sanitários em alimentos para humanos e animais (RASFF, na sigla em inglês). O chouriço, que tinha já chegado a França, foi retirado do mercado. O alerta é o tipo de notificação mais grave que um país pode fazer. Em 2018, Portugal emitiu 50 notificações, 38 das quais por alimentos barrados na fronteira - mais do dobro do ano anterior.