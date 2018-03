Robô Sophia junta-se a Cristiano Ronaldo nas campanhas da Altice

Hoje às 14:45 Facebook

O robô Sophia juntou-se a Cristiano Ronaldo nas campanhas da Meo, do grupo Altice, que esta terça-feira anunciou a reestruturação das marcas da empresa.

Sophia, a quem foi atribuída cidadania pela Arábia Saudita, reconhece rostos, consegue ter um diálogo e até constrói algumas piadas e foi uma das protagonistas da Web Summit 2017, em Lisboa, onde reafirmou que os robots ficarão efetivamente com os empregos dos humanos.

A escolha deste robô foi justificada com a introdução de uma nova box de televisão com a designação Sofia. "O Ronaldo precisaria de ter mais alguém com ele", explicou o CEO da Altice, revela o "Jornal de Negócios".