Ryanair anuncia acordo com pilotos portugueses

A Ryanair anunciou, esta sexta-feira, que assinou um acordo com o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), que servirá de base para acordos relativos a antiguidade e transferência de base. Este acordo cobrirá todos os pilotos portugueses empregados directamente pela empresa.

Até ao final do mês, a companhia aérea irlandesa afirma que irá iniciar as negociações com o mesmo sindicato sobre contratos coletivos de trabalho, sob legislação portuguesa.

Esta semana, a Ryanair assinou também acordos com a BALPA, no Reino Unido, e a ANPAC, em Itália, que cobrirão todos os pilotos empregados directamente pela Ryanair nestes dois países. No seguimento de negociações em Madrid esta semana, a Ryanair espera também assinar brevemente acordos de reconhecimento com o sindicato de pilotos Espanhol SEPLA.

"Estes acordos assinados com os sindicatos de pilotos em Portugal, Reino Unido e Itália - e, brevemente, em Espanha - demonstram o progresso significativo que levámos a cabo em termos de acordos com os nossos funcionários e os seus sindicatos em diferentes países Europeus", diz, em comunicado, Eddie Wilson, responsável pelos recursos humanos da empresa.