Ryanair despediu funcionários que encenaram fotografia em Málaga

Augusto Correia Hoje às 10:36 Facebook

Twitter

Seis funcionários da Ryanair foram despedidos por "encenarem uma fotografia" a dormir no chão do aeroporto de Málaga, em outubro.

"Estes seis elementos de cabine do Porto foram despedidos no dia cinco de novembro por quebra contratual", confirmou a Ryanair. Os tripulantes são acusados de "conduta grosseira, após terem encenado uma fotografia para suportar falsas alegações (largamente difundidas pelos meios de comunicação internacionais) de serem forçados a dormir no chão na sala de pessoal de Málaga", justificou a empresa, em comunicado enviado ao JN.

"Este comportamento prejudicou a reputação do empregador e causou uma quebra irreparável de confiança com essas seis pessoas", acrescentou a Ryanair.

Os tripulantes foram acusados, a 17 de outubro de simular uma fotografia no aeroporto de Málaga, quatro dias antes, quando seis voos com destino ao Porto divergiram para aquele aeroporto do sul de Espanha devido à passagem da tempestade Leslie por Portugal.

Na ocasião, cerca de 800 passageiros passaram a noite no aeroporto, sem informações, durante cinco a seis horas, muitos destes a dormir no chão ou nos bancos da aerogare, conforme testemunhos relatados ao JN nesse dia.

Pela mesma altura, começaram a correr pelas redes sociais duas fotografias de pessoal de cabine da Ryanair a dormir no chão do aeroporto, alegadamente por falta de condições para os acolher em Málaga.

O caso chegou às notícias pouco depois, com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) a fazer uso das fotos para denunciar a alegada falta de condições para os tripulantes em Málaga.

As críticas do sindicato eram sustentadas por uma fotografia, que foi manipulada, garantiu a Ryanair, mostrando um vídeo das câmaras de segurança em que se vêem os funcionários a voltar para o local em que estavam sentados depois de fazerm a fotografia.