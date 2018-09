Ryanair já perdeu 1,7 milhões de passageiros desde 2015

ERIKA NUNES Hoje às 00:32 Facebook

A Ryanair perdeu quota de mercado nos últimos dois anos no Porto e em Lisboa e, se tivesse mantido o peso que tinha em 2015, teria transportado mais 1,74 milhões passageiros no ano passado.

A "low cost" irlandesa vive dias de turbulência, desde os milhares de voos cancelados no verão passado até às greves deste ano, mas quem aproveitou foi a Easyjet, que aumentou a fatia de clientes no Porto e em Lisboa no mesmo período.

