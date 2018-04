Ryanair refere "ligeiras perturbações" devido a greve de tripulantes

Hoje às 12:14 Facebook

A transportadora aérea Ryanair confirma "ligeiras perturbações em Portugal" esta quarta-feira, porque uma "grande maioria dos tripulantes de cabine estão a trabalhar dentro da normalidade", no último de três dias de greve.

"Um pequeno número dos primeiros voos do dia foram cancelados ou sofreram ligeiras perturbações, sendo que estes clientes já estão a ser recolocados em outros voos", segundo um comunicado da companhia irlandesa de baixo custo.

Na mesma nota, a Ryanair reafirmou esperar "operar o horário completo, se necessário, com recurso a aeronaves e tripulação de cabine de outras bases fora de Portugal".

"Pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes e respetivas famílias afetados por estes atrasos, provocados por esta greve desnecessária e injustificada. Estamos bastante gratos aos nossos tripulantes de cabine portugueses por colocarem os nossos clientes em primeiro lugar, ignorando esta greve", lê-se.

A Ryanair não respondeu sobre as questões colocadas acerca do impedimento de entrada de uma inspetora da Autoridade para as Condições de Trabalho na sala de apresentações de tripulantes no aeroporto do Porto.

A presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, num primeiro balanço da paralisação, deu nota de 11 cancelamentos em 17 saídas previstas, mas também de partidas de aeronaves sem passageiros para irem recolher tripulação.

A paralisação foi marcada pelo SNPVAC, que tem denunciado a substituição ilegal de grevistas por trabalhadores de bases estrangeiras, o que levou a Autoridade para as Condições de Trabalho a anunciar uma inspeção.

A greve de três dias (não consecutivos) visa exigir que a transportadora de baixo custo irlandesa aplique a legislação nacional, nomeadamente em termos de gozo da licença de parentalidade, garantia de ordenado mínimo e a retirada de processos disciplinares por motivo de baixas médicas ou vendas a bordo abaixo das metas da empresa.