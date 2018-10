Saiba quanto vai custar carregar um veículo elétrico a partir de novembro

Dina Margato Hoje às 10:18 Facebook

Postos de carregamento rápido passam a ser pagos em novembro. Tarifários são complexos.

A venda de automóveis 100% elétricos mais do que duplicou em Portugal em 2017 e, só nos primeiros oito meses deste ano, já se venderam mais viaturas não poluentes do que em todo o ano passado. Os preços a pagar - que estão a ser anunciados aos poucos pelos respetivos operadores - revelam que será um sistema complexo. A partir de novembro, termina a gratuitidade dos postos de carregamento rápido (PCR), que era uma forma de incentivo para a mobilidade elétrica.

Em 2016, segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), venderam-se 756 viaturas desta categoria; em 2017, 1640, e em 2018 (até agosto) há mais 2451 veículos nas estradas. "A venda de veículos elétricos está a duplicar a cada ano desde 2016", confirma ao JN o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes. "Para este ano, estima-se um volume de vendas de cerca de oito mil veículos elétricos, dos quais quatro mil 100% elétricos. Isto significa que o peso dos elétricos nas vendas se aproxima dos 3%, colocando Portugal entre os três países que mais adotam a mobilidade elétrica".

2250 euros de incentivo do Governo aos primeiros mil carros elétricos adquiridos no ano

Se incluirmos no balanço automóveis em segunda mão e/ou importados, cujos valores são retirados de relatórios europeus, e modelos híbridos (bateria com autonomia de 25 até 80 quilómetros, conforme o modelo, e motor de combustão em simultâneo), estarão a circular 18 mil veículos elétricos em Portugal, nas contas do responsável pela associação Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE). Henrique Sanchez reconhece que este é o momento-chave para a mobilidade elétrica.

550 postos de carregamento normal, que correspondem a 1250 tomadas e 59 postos rápidos. Os normais mantêm-se gratuitos, pelo menos até 2019. Prevê-se a instalação de mais 404 pontos de carregamento nos municípios.

"Os utilizadores habituaram-se à gratuitidade, e, claro, comparando o custo zero com o que vão pagar agora, parece caríssimo", explica Henrique Sanchez. Por outro lado, o sistema de pagamento revela-se elaborado, reconhece, por incluir três componentes: tarifas pela utilização dos PCR e pela energia e custo de energia.

Preços muito variáveis

Esta semana, foram anunciados os preços aplicados pelo uso dos postos de carregamento rápido (os que não são rápidos mantêm-se gratuitos) e são muito variáveis. Podem ir da gratuitidade (alguns na chancela das autarquias são a custo zero, como é o equipamento instalado em Guimarães) até três euros, dependendo do tempo e da bateria do automóvel. A este valor acresce a tarifa do operador com que é preciso fazer um contrato. Das quatro empresas que vão fornecer o serviço, a Galp foi a primeira a anunciar preços e terá uma promoção para os seus clientes domésticos: oferece seis meses de energia.

Apesar da complexidade da fatura, Henrique Sanchez acredita que a garantia de funcionamento dos PCR dará tranquilidade aos automobilistas.

ESTIMATIVA

De 4,29 euros a 7,08 por 100 km

Ainda não é possível saber ao certo quanto vai custar carregar o carro num posto rápido, mas deverá variar entre 4,29 e 7,98 euros por cem quilómetros, e a média rondará seis euros, nas contas da UVE. Ainda assim, mais barato do que os gastos com gasolina ou gasóleo. A opção mais económica será, sem dúvida, carregar a bateria em casa, que poderá ficar por 1,9 euros, em tarifa bi-horária.

FATURA

Pagamento unificado como sistema multibanco

A utilização dos postos de carregamento rápido (PCR) exige a celebração de um contrato com uma empresa fornecedora de energia, a partir do qual se terá acesso a uma cartão que pode ser usado em qualquer carregador, quer normal quer rápido. "A legislação portuguesa obriga a que qualquer consumo de eletricidade tenha de ser contratualizado", explica Henrique Sanchez, da UVE. Esse contrato não obriga o automobilista a carregar a bateria em postos exclusivos da marca. "Funcionará um pouco à semelhança do multibanco. Carrega-se num deles, mas a fatura é paga à empresa escolhida". Para já, são dez os exploradores dos postos no mercado (que cobram a tarifa de ativação de posto e tarifa de utilização de posto) que apresentam preços diferenciados. Já os comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica são, para já, quatro (EDP Comercial, Galp Power, Prio.E, e GRCAPP). Há duas taxas: de acesso à rede e a incluída na tarifa de consumo. "Apesar de todos estes elementos, a fatura não não será muito diferente de uma fatura da eletricidade", diz Henrique Sanchez.

Preços de 20 mil a mais de cem mil

Um elétrico pode custar entre 20 mil e mais de 100 mil euros, em função sobretudo da autonomia da bateria. Um carro médio ronda os 30 mil euros. Em três anos, quadruplicaram os modelos: eram 20 e hoje em dia são cerca de 80.

Ana Rocha, utilizadora de carro elétrico Foto: Natacha Cardoso/ Global Imagens

Necessidade de poupar nas deslocações levou a mudança de consciência

Uma família de dois adultos e duas crianças tem três automóveis, uma bicicleta, uma trotineta, um uniciclo e, ainda, uma mota e um jipe para os mais pequenos. Tudo elétrico e comprado em segunda mão, exceto os carros.

As crianças dizem que passeiam a "carrinho de pilhas". Ana Rocha, 34 anos, a mãe, residente na Amadora, Lisboa, está rendida à mobilidade elétrica e conta que a par da introdução do novo estilo de vida, a família mudou hábitos: deixou de consumir carne de vaca.

A aventura começou em 2016 e foi motivada por razões económicas. Ela e o marido, músico, estavam empenhados em reduzir despesa nas deslocações diárias. Ana tem os números vivos no discurso: eram oito os quilómetros entre a residência e a escola dos filhos, no Restelo, portanto, pelo menos 32 km/dia, e os cerca de 80 euros gastos em gasóleo pesavam na consciência. O marido estava disposto a fazer o percurso de bicicleta elétrica com atrelado, mas Ana Rocha conseguiu convencê-lo, em 2016, a experimentar um carro elétrico em segunda mão, com autonomia para 120 quilómetros. O carro ficava completamente pago devido à diferença de custo: um euro para 100 km, pelo elétrico e dez euros pelo gasóleo.

Uma viagem que custava cerca de 25 euros em gasóleo passou a custar dois euros

Daí à segunda viatura (venderam o primeiro), de outra marca e gama acima, com autonomia superior a duas horas, passaram poucos meses. Simultaneamente, o carro a gasóleo, mantido para as viagens longas, perdeu a disputa. Em meio ano, o pequeno elétrico contava com 14 mil km, enquanto o monovolume a gasóleo 200 km. Começaram a utilizar o elétrico para as viagens a Porto de Mós. Uma viagem que custava cerca de 25 euros em gasóleo passou a custar dois euros, pois os carregamentos eram gratuitos.

"Como condutora, tornei-me mais calma e simpática no trânsito. Gasto menos conduzindo a velocidade constante." E como consumidora, passou a evitar desperdício: "Da transformação surgiu uma família preocupada com a sustentabilidade do planeta".

Negócio florescente

Em março 2017, a família adquiriu um segundo elétrico, porque, entretanto, Ana, ex-assistente social, resolveu criar a empresa com que presta serviço à Uber. "É o trabalho ideal. Trabalho enquanto os meus filhos estão na escola. Assim que os vou buscar, desligo. Estabeleci como objetivo dez euros/hora".

A investida correu tão bem que o marido associou-se como funcionário em part-time. O parceiro adquiriu um Tesla Model X e integra secção de luxo da plataforma.

CURIOSIDADES

Carregadores lusos

É na Efacec, Matosinhos, que se situa a empresa líder no fabrico de sistemas de carregamento elétrico. Exporta para os mais variados países. Estes dispositivos são cada vez mais potentes. A empresa já forneceu carregadores móveis direcionados para veículos elétricos de longo alcance a uma empresa alemã, permitindo uma autonomia dos 400 km aos 1000 km.

Camiões

A empresa Fuso, localizada no Tramagal, já produziu camiões elétricos para clientes selecionados e prepara entretanto a massificação destas viaturas. A produção em grande escala inicia-se em 2019.

Um caso especial

Dentro do universo elétrico, a Tesla é um caso à parte. Não só porque é uma empresa que só produz este tipo de viatura, criada para ter autonomia alargada (superior a três horas), como optou por ter o seu sistema de carregamento, no caso super-rápido, e extra rede pública. Em Portugal, estes carregadores estão situados junto de hotéis e restaurantes de acesso aberto.