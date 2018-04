Saiba tudo sobre criptomoedas em workshop no Porto

Pedro Araújo Hoje às 16:57 Facebook

Quer investir em criptomoedas e não sabe como? Quer entender a tecnologia blockchain? Estas e muitas outras questões serão debatidas num workshop que se realiza no dia 10, pelas 17.30 horas, na Reitoria da Universidade do Porto.

Já ouviu falar das bitcoins? Essa é apenas uma das mais de 1500 criptomoedas existentes no mercado. A tecnologia blockchain motivou o seu aparecimento e acaba por ser muito mais importante para o futuro da humanidade do que propriamente as oscilações supersónicas que caracterizam o mercado de compra e venda destes novos ativos virtuais.

Estes novos meios de pagamento (ou reserva de valor) ainda em progressão surgiram contra ou em alternativa ao sistema bancário centralizado que deu origem à crise financeira surgida em 2007/2008. Os críticos dizem que é um mundo paralelo, por vezes ligado ao crime organizado. Mas então porque motivo há países que já debatem a regulação destes mercados? Regula-se o que é ilegal? E porque motivo há tecnologias blockchain, com criptomoedas associadas, que trabalham com os bancos tradicionais, caso da Ripple ou da Stellar Lumens?

Tendo em conta o crescente interesse sobre estas matérias, o Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto irá acolher o workshop "Criptomoedas. O que são e o que serão no futuro". É já no dia 10, terça-feira, às 17.30 horas, devendo terminar pelas 20 horas. A iniciativa pertence à Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Economia do Porto.

O painel de oradores irá assumir um formato de confronto de opiniões. Pedro Barbosa, CEO da PlayGrowth e professor da Porto Business School, irá falar sobre tecnologia blockchain e, por outro lado, assumir o papel de investidor nas criptomoedas. Filipe Garcia, CEO da IMF, irá explanar a visão do mercado, tendo em conta a sua experiência com este tipo de ativo. Do lado dos críticos ou céticos, o painel irá contar com João Loureiro, professor da Faculdade de Economia do Porto e da Porto Business School, para partilhar a sua visão académica do fenómeno. Por fim, a perspetiva do regulador irá ser dada por Rita Bairros, diretora no Banco de Portugal.

A inscrição é paga e obrigatória, podendo obter mais informações no site da Faculdade de Economia do Porto.