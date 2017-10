Santander Totta destina 548 milhões a projetos de reabilitação urbana

Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O banco Santander Totta anunciou, esta quinta-feira, que tem 548 milhões de euros disponíveis para o financiamento de projetos de reabilitação e revitalização urbana, ao abrigo do programa "Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas" (IFRRU 2020).

Do total disponível, 293 milhões de euros são fundos do Santander Totta e 255 milhões de euros são fundos do IFRRU2020.

Em comunicado, a instituição financeira refere que "o programa beneficia de uma taxa de juro mais favorável e de uma comissão inicial única, que inclui dossier, avaliação e formalização".

Os montantes de financiamento têm um limite máximo de 20 milhões de euros, com um prazo de maturidade a 20 anos para arrendamento e de sete anos para venda. Já o período de carência vai até quatro anos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O IFRRU tem em vista apoiar projetos de reabilitação e revitalização urbana, bem como de eficiência energética, em todo o território nacional.

A iniciativa prevê a reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos e de espaços e unidades industriais abandonados, bem como a reabilitação de frações privadas inseridas em edifícios de habitação social.

O programa tem início no dia 30 de outubro e prolonga-se até ao final de 2022.